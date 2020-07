Munic : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 31 284

Solde en espèces : 88 452,53 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 52 333 titres 270 288,82 € 425 transactions VENTE 21 049 titres 108 741,35 € 326 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,2 M€ de chiffre d'affaires en 2019, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

munic@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 425 52 333 270 288,82 326 21 049 108 741,35 09/03/2020 36 3149 21331,33 12 609 4195,46 10/03/2020 11 380 2394,04 5 191 1228,4 11/03/2020 4 71 454,4 3 48 308,48 12/03/2020 19 1161 6770,49 1 2 11,4 13/03/2020 10 407 2299,92 8 432 2550,57 16/03/2020 15 678 3534,69 4 101 544,1 17/03/2020 15 1069 5517,54 1 5 26,5 18/03/2020 3 63 318,24 2 140 714 19/03/2020 10 502 2523,2 3 55 286 20/03/2020 9 1128 5627,03 5 235 1219,2 23/03/2020 9 4617 22111,27 6 270 1320 24/03/2020 2 1125 5507,55 11 924 4542,01 25/03/2020 10 2947 14324,48 12 495 2438,82 26/03/2020 4 1619 7849,72 0 0 0 27/03/2020 4 183 883,69 1 12 57,96 30/03/2020 5 1864 8882,89 7 212 1025,3 31/03/2020 17 3894 18031,17 5 394 1862,28 01/04/2020 0 0 0 18 970 4566,95 02/04/2020 1 250 1200 2 85 408,85 03/04/2020 1 2 9,62 6 708 3466,93 06/04/2020 2 245 1202,95 8 206 1024,5 07/04/2020 4 192 1014,12 15 1159 6669 08/04/2020 6 312 1800,12 1 150 873 09/04/2020 3 134 766,69 2 124 717,6 10/04/2020 0 0 0 0 0 0 13/04/2020 0 0 0 0 0 0 14/04/2020 3 800 4584,24 7 191 1108,39 15/04/2020 3 145 827,76 4 124 716,56 16/04/2020 7 1324 7601,48 0 0 0 17/04/2020 8 1546 8518 1 20 112,4 20/04/2020 7 1505 8062,89 2 88 473,62 21/04/2020 5 588 3111,87 0 0 0 22/04/2020 1 3 15,84 3 43 227,9 23/04/2020 1 6 31,68 3 68 360,82 24/04/2020 4 415 2193,9 3 12 63,72 27/04/2020 2 100 529,28 2 42 222,04 28/04/2020 3 110 578,6 3 187 987,36 29/04/2020 5 390 2056,16 3 315 1667,2 30/04/2020 3 171 900,88 2 55 290,4 01/05/2020 0 0 0 0 0 0 04/05/2020 19 1893 9548,67 3 66 345,88 05/05/2020 0 0 0 5 336 1667,64 06/05/2020 8 545 2686,85 3 114 568,86 07/05/2020 6 1334 6422,68 1 50 245 08/05/2020 0 0 0 15 1965 9757,6 11/05/2020 4 1223 6204,03 2 75 381 12/05/2020 0 0 0 3 43 219,16 13/05/2020 0 332 1672,15 0 0 0 14/05/2020 4 575 2886,5 4 229 1155,51 15/05/2020 6 1460 7367,16 5 209 1069,81 18/05/2020 0 0 0 4 164 824,1 19/05/2020 11 1038 5071,36 2 157 771,76 20/05/2020 1 50 244,5 1 102 498,78 21/05/2020 1 40 195,6 0 0 0 22/05/2020 5 1358 6532,79 6 243 1177,26 25/05/2020 13 1794 8435,57 1 20 96,8 26/05/2020 3 115 533,52 7 224 1052,49 27/05/2020 3 129 598,78 2 265 1235,64 28/05/2020 0 0 0 4 85 397,55 29/05/2020 1 42 196,98 2 2 9,4 01/06/2020 5 269 1254,08 3 331 1545,77 02/06/2020 5 288 1336,32 5 710 3309,81 03/06/2020 7 760 3531,11 4 1045 4880,15 04/06/2020 5 213 983,74 1 20 92,6 05/06/2020 3 70 376,4 27 1915 9380,82 08/06/2020 12 1559 8507,93 10 584 3257,38 09/06/2020 0 0 0 5 250 1286,08 10/06/2020 0 0 0 2 195 1008,7 11/06/2020 2 174 912,28 1 60 310,8 12/06/2020 0 0 0 2 132 685,56 15/06/2020 0 0 0 2 215 1113,7 16/06/2020 1 55 286 16 1971 10806,8 17/06/2020 10 980 5597,47 0 0 0 18/06/2020 3 508 2847,75 2 359 2042,32 19/06/2020 13 558 3047,8 0 0 0 22/06/2020 6 1209 6260,81 1 70 378 23/06/2020 5 226 1154,66 1 100 518 24/06/2020 2 38 193,04 0 0 0 25/06/2020 1 30 152,4 0 0 0 26/06/2020 4 251 1274,28 1 31 158,1 29/06/2020 0 0 0 2 40 204,8 30/06/2020 4 122 607,88 0 0 0

