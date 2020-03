Accélération de la croissance visée en 2020

MUNIC (la « Société » ou « MUNIC »), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce son chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

En M€ - Normes françaises - Données auditées 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires 15,2 17,2 +13%

En 2019, le chiffre d'affaires consolidé (audité) de MUNIC s'est établi à 17,2 M€, en croissance organique de +13% par rapport à 2018.

L'année écoulée a notamment été marquée par une progression soutenue de +32% sur la gamme de Smart Dongles, qui représente désormais 89% de l'activité annuelle (information non auditée). Au 4ème trimestre, MUNIC a débuté les premières livraisons de Smart Dongles dans le cadre du contrat majeur avec T-Mobile USA, 3ème opérateur télécom américain, pour proposer aux abonnés de ce dernier un hotspot Wifi au sein de leurs véhicules.

D'ores et déjà, la société annonce que la progression de l'activité en 2019 sera accompagnée d'une amélioration de la marge brute (rappel : 22% de taux de marge brute en 2018).

PERSPECTIVES

En 2020, la société vise une accélération de sa croissance, à la fois auprès de clients existants, mais aussi auprès de son pipeline commercial de nouveaux clients ayant achevés la phase pilote de leurs projets et qui font aujourd'hui l'objet de discussions avancées.

A plus long terme, MUNIC a l'ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 75 M€ issus de l'offre actuelle de ventes de solutions packagées et 25 M€ générés à travers les abonnements en « Data as a Service » de la plateforme EKKO. À cet horizon, la Société a pour ambition d'atteindre un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2019, le 31 mars 2020 (après Bourse).

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,0 M€ de chiffre d'affaires en 2019 (non audité), principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 79

munic@actus.fr

