Munic : hausse de +13% des revenus en 2019

31/03/2020

Le groupe Munic, spécialisé dans les technologies embarquées et l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce ce soir une hausse de +13% de ses revenus en 2019, portés à 17,2 millions d'euros.



De même, la marge brute s'améliore de +33%, atteignant 4,4 millions d'euros, soit 25,3% du chiffre d'affaires. Le résultat net reste négatif, à -0,8 million d'euros en 2019, après -0,4 millions un an plus tôt.



'Munic confirme son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 75 ME issus de l'offre actuelle de ventes de solutions packagées et 25 ME générés à travers les abonnements en 'Data as a Service' de la plateforme EKKO. À cet horizon, la Société a pour ambition d'atteindre un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires', indique le groupe.



