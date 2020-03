Munic : vise 100 ME de chiffre d'affaires en 2023

09/03/2020 | 08:16

Le chiffre d'affaires consolidé (audité) de Munic s'est établi à 17,2 ME en 2019, en croissance organique de +13% par rapport à 2018.

L'année écoulée a notamment été marquée par une progression soutenue de +32% sur la gamme de Smart Dongles, qui représente désormais 89% de l'activité annuelle (information non auditée).



La société annonce que la progression de l'activité en 2019 sera accompagnée d'une amélioration de la marge brute (rappel : 22% de taux de marge brute en 2018).



' En 2020, la société vise une accélération de sa croissance. A plus long terme, Munic a l'ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023. À cet horizon, la Société a pour ambition d'atteindre un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires ' indique le groupe.



