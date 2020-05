Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Musée Grévin a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre de son premier semestre 2019-2020 (clos fin mars). Ainsi, la filiale de la Compagnie des Alpes a publié un chiffre d’affaires de 6, 25 millions d’euros sur la période, en baisse de 2,5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le premier semestre de l’exercice a été doublement pénalisé par la grève dans les transports au mois de décembre et surtout au mois de mars par l’épidémie de Covid-19 et le confinement décidé par les autorités à partir du 17 mars.Au total, la fréquentation ne baisse que de 3,1% à 307 087 visiteurs par rapport au semestre de l'exercice précédent car ce dernier avait lui-même été marqué par le mouvement des Gilets Jaunes et la fermeture du Musée pour travaux en janvier 2019.Du côté des perspectives, l'activité de Musée Grévin sur le 2e semestre est et sera naturellement marquée par les conséquences de l'épidémie Covid-19 : le site est totalement fermé depuis le 17 mars et sa date de réouverture n'est à ce jour pas connue.