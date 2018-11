Musee Grevin : Pierre Richard

Pierre Richard, acteur et réalisateur français emblématique, obtient ses plus grands succès dans des rôles de personnages maladroits, drôles, burlesques, rêveurs et souvent lunaires. Lui-même voit une constante dans ses films en tant que réalisateur, comme dans ceux qu'il a tournés pour d'autres : 'l'inadaptation de son personnage, son décalage au monde dans lequel il évolue'.

Pierre Richard est aussi à l'aise à l'écran et sur les planches que derrière la caméra. Comique Burlesque et poétique il a à son actif une multitude de films et de spectacles dont quelques grands titres tels que 'La chèvre', 'Les compères', 'Les fugitifs', 'Le jouet' et bien d'autres !

Pierre Richard rejoint à Grévin les dernières personnalités entrées en 2018 telles Alexandra Lamy, Catherine Frot, Kylian Mbappé, Eric Antoine pour le plus grand bonheur de ses plus de 700 000 visiteurs par an.