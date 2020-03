Mylan N : La fusion de Mylan et des génériques de Pfizer reportée à cause du coronavirus

Aucun autre terme de la transaction, qui devait initialement aboutir en milieu d'année, n'a été modifié.

Mylan a déclaré que son assemblée générale, au cours de laquelle ses actionnaires doivent approuver certains éléments nécessaires à l'opération, avait été reportée au 30 juin en raison des limitations actuelles aux rassemblements destinées à éviter une propagation du coronavirus.

L'entité issue de cette fusion regroupera des traitements comme le Viagra et l'Epipen et sera détenue à 57% par les actionnaires de Pfizer et à 43% par ceux de Mylan.

(Trisha Roy à Bangalore; version française Bertrand Boucey)