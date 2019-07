La valeur du jour à Wall Street MYLAN et PFIZER vont créer un géant des médicaments génériques

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MYLAN NV 7.80% 20.037 -32.63% PFIZER -2.04% 42.19 -1.28% PFIZER LIMITED -0.46% 3154.95 11.05%

Le laboratoire américain Mylan décolle de 10,67% à 20,41 dollars sur la place de New York après avoir annoncé sa fusion avec Upjohn, la division de médicaments génériques de Pfizer. L'opération donnera naissance à un géant d’envergure mondiale qui réalisera en 2020 un chiffre d'affaires avoisinant les 20 milliards de dollars et un cash flow supérieur à 4 milliards. Ce qui ne gâche rien : Mylan a dévoilé, en parallèle, des résultats supérieurs aux attentes lors du deuxième trimestre de son exercice 2019.Le nouveau groupe comptera plus de 45 000 employés, dans plus de 165 pays et disposera dans son portefeuille de traitements comme le Viagra, l'Epipen ou le Lipitor.Dans le détail, l'opération sera intégralement réalisée en actions. Les actionnaires de Pfizer détiendront 57% du nouvel ensemble et ceux de Mylan 43%. Chaque action Mylan sera transformée en action de la nouvelle entité. La transaction a d'ores et déjà été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes.La nouvelle entité, dont le nom sera dévoilée à la clôture de l'opération, sera présidée par l'actuel président de Mylan, Robert Coury, tandis que la direction générale reviendra à Michael Goettler, le président d'Upjohn. De son côté, Heather Bresh, la directrice générale de Mylan, se retirera à l'issue de l'opération.Comme de coutume, le deal est soumis aux autorisations usuelles ; sa finalisation est attendue pour la mi-2020.En parallèle, Mylan a publié des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2019.Ainsi, le laboratoire américain a publié une perte nette de 168,5 millions de dollars sur la période, ou -33 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 37,5 millions de dollars, ou 7 cents par action, lors de la même période de l'exercice précédent. Toutefois, hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,03 dollar alors que le consensus FactSet visait 94 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires de Mylan s'établit à 2,85 milliards de dollars au deuxième trimestre 2019, en hausse de 2% sur un an. Le consensus FactSet visait 2,81 milliards.