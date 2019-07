Mylan fusionne avec la division génériques de Pfizer

Données financières (USD) CA 2019 11 618 M EBIT 2019 3 169 M Résultat net 2019 851 M Dette 2019 12 037 M Rendement 2019 - PER 2019 10,1x PER 2020 8,26x VE / CA2019 1,86x VE / CA2020 1,64x Capitalisation 9 516 M Graphique MYLAN NV Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MYLAN NV Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 26,45 $ Dernier Cours de Cloture 18,46 $ Ecart / Objectif Haut 106% Ecart / Objectif Moyen 43,3% Ecart / Objectif Bas -2,49% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Heather M. Bresch Chief Executive Officer & Executive Director Rajiv Malik President & Executive Director Robert J. Coury Executive Chairman Haribabu Bodepudi Chief Operating Officer Kenneth Scott Parks Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MYLAN NV -32.63% 9 516 JOHNSON & JOHNSON 1.30% 347 095 PFIZER -1.28% 239 227 ROCHE HOLDING LTD. 10.70% 232 404 ROCHE HOLDING 13.03% 232 404 NOVARTIS 24.44% 213 301