MyoKardia recouvre ses droits mondiaux après la fin de sa collaboration avec Sanofi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--MyoKardia a annoncé mercredi avoir recouvré les droits mondiaux sur tous les programmes couverts par son accord de licence et de collaboration avec Sanofi. La collaboration, initiée en 2014, ne sera pas prolongée au-delà de la période de recherche initiale, qui s'est terminée lundi, et s'achèvera dans sa totalité le 1er avril, a déclaré la société biopharmaceutique américaine dans un communiqué. Spécialisée dans les maladies cardiovasculaires, MyoKardia dispose désormais des droits mondiaux sur tous les programmes de son portefeuille, y compris les principaux candidats au stade clinique, mavacamten, dans la cardiomyopathie hypertrophique obstructive, et MYK-491, dans la cardiomyopathie dilatée. La société a indiqué qu'elle prévoyait que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les investissements actuels - de 412 millions de dollars au 30 septembre - seraient suffisants pour financer ses opérations au delà de la publication des données d'un essai clinique de phase 3 de mavacamten prévue au deuxième semestre de 2020. Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, Sanofi indique avoir "informé MyoKardia de son intention de ne pas poursuivre [leur] accord initial". "C'était une décision difficile mais nécessaire, compte tenu de la robustesse du pipeline en phase avancée de Sanofi et de la nécessité de concentrer nos ressources sur nos programmes les plus prioritaires". -François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH (Michael Dabaie, Dow Jones Newswires, a contribué à cet article) Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MYOKARDIA INC -1.81% 48.86 0.00% SANOFI -0.22% 75.47 0.00% SANOFI 0.29% 75.36 0.00% Toute l'actualité sur MYOKARDIA INC 15:34 MyoKardia recouvre ses droits mondiaux après la fin de sa collaboration avec .. DJ

Données financières ($) CA 2018 29,8 M EBIT 2018 -76,6 M Résultat net 2018 -72,7 M Trésorerie 2018 360 M Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 VE / CA 2018 54,0x VE / CA 2019 82,9x Capitalisation 1 968 M