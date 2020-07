COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON DÉVOILE SES NOUVEAUX PROJETS EN AVANT PREMIÈRE LORS DE LA NACON CONNECT

NACON DÉVOILE SES NOUVEAUX PROJETS EN AVANT PREMIÈRE LORS DE LA NACON CONNECT

Lesquin (France), le 7 Juillet 2020 – Lors de la NACON Connect, première conférence digitale organisée par l’entreprise, NACON a révélé de nombreux nouveaux projets en cours de développement au sein de ses studios internes et partenaires. De nouveaux partenariats majeurs pour les accessoires ont également été annoncés, qui démontrent le dynamisme et l’ambition croissante de l’entreprise.

Cette conférence, résolument tournée vers les joueurs, avait pour objectif de présenter le futur de NACON, notamment les projets en développement dans les studios qui ont rejoint le groupe ces deux dernières années. Ces jeux illustrent la volonté de NACON de proposer des expériences toujours plus variées qui répondent aux attentes des gamers les plus exigeants.

Retrouvez la rediffusion de la conférence NACON Connect au lien suivant :

https://youtu.be/mZUFvyZeCUQ

UN LINE-UP AMBITIEUX

Le catalogue de jeux NACON offre une diversité de contenu permettant de satisfaire tous les types de joueurs. Fans de Racing ou de RPG ? Fervents joueurs de rogue-like ou de deck-builder ? La NACON Connect a levé le voile sur plusieurs surprises à venir.

Les amoureux du World of Darkness ont pu découvrir en avant-première les premières images de gameplay de Werewolf : The Apocalypse - Earthblood. Dans ce Beat them all, le combat sous la forme du loup-garou est au centre du jeu : le joueur devra libérer sa rage surnaturelle pour en découdre avec le Mal qui menace le monde entier, incarné par la société pétrolière Endron. Le jeu sera disponible le 4 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

Vampire : La Mascarade - Swansong a également fait parler de lui avec un trailer cinématique sombre et envoutant qui pose les bases de l’histoire de ce RPG narratif prometteur signé Big Bad Wolf.

Les fans de jeux d’Actions RPG ne sont pas en reste avec l’annonce de Steelrising, nouveau projet signé par le studio Spiders. Jehanne Rousseau et son équipe vous plongent dans un Paris uchronique à l’époque de la Révolution où l’armée d’automates du roi Louis XVI terrorise et réprime le peuple français. Aegis, le personnage principal, viendra s’opposer à cette terreur pour tenter de changer le cours de l’Histoire.

Le pilier Racing était particulièrement bien représenté lors de la conférence avec 2 projets très ambitieux sur 2 et 4 roues.

RiMS Racing est un jeu actuellement en développement chez RaceWard Studio, une équipe milanaise créée par des experts du racing développant des jeux de moto depuis 20 ans. Cette simulation propose un concept unique et novateur en plaçant la mécanique au centre de l’expérience de jeu. La conduite sera au niveau d’exigence des fans, notamment grâce au travail effectué avec KT Racing sur leur moteur de jeu propriétaire.

C’est confirmé : un nouvel opus sous la franchise Test Drive Unlimited est en cours chez KT Racing. Test Drive Unlimited Solar Crown est le nouveau projet ambitieux d’Alain Jarniou et de son équipe. Forts de leur expérience dans les simulations automobiles avec notamment la série des WRC, KT Racing et NACON proposeront leur nouvelle vision de cette franchise. Test Drive Unlimited Solar Crown reprend l’ADN de la franchise axé autour du plaisir de la conduite et de l’amour des belles voitures, dans un univers luxueux et sur une île reproduite à l’échelle 1 :1. Les joueurs s’affronteront également dans Solar Crown, une compétition aux enjeux encore mystérieux, pour faire de leur avatar une figure incontournable de la communauté.

Un genre nouveau fait son apparition dans le catalogue NACON : les jeux rogue-like.

Rogue Lords, développé par Cyanide et Leikir, se déroule dans une Angleterre du 17ème siècle baroque et gothique. Le joueur se place dans la peau du diable revenant sur terre pour combattre les forces du Bien. Grâce à sa direction artistique si particulière, il ravira les amoureux des œuvres de Tim Burton.

Roguebook est quant à lui un rogue-like deck-builder développé par le studio belge Abrakam, créateur du jeu Faeria. Avec l’appui du célèbre Richard Garfield, créateur de Magic : the Gathering, qui vient apporter son savoir-faire en tant que co-designer sur ce jeu, Roguebook propose un univers apprécié par les fans du genre et des mécaniques de gameplay novatrices.

WRC 9 et Tennis World Tour 2, qui sortiront tous les deux en septembre prochain, ont également été mis à l’honneur à travers des images inédites de gameplay. Warhammer Chaosbane, développé par Eko Software, a quant à lui clôturé la conférence en annonçant qu’il sera bientôt disponible sur consoles de nouvelle génération.

ACCESSOIRES – DE NOUVELLES COLLABORATIONS PRESTIGIEUSES

En quelques années d’existence, les accessoires NACON ont conquis de nombreux joueurs à travers le monde. Après l’acquisition de RIG en mars dernier, marque de référence des casques pour joueurs PC et consoles, c’est aujourd’hui une toute nouvelle collaboration prestigieuse que dévoile Yannick Allaert, Directeur du département Accessoires, à l’occasion de la NACON Connect.

A l’heure où NACON a déjà vendu plus de 3 millions de manettes sous licence officielle pour PlayStation®4, c’est avec une grande fierté que le groupe annonce la signature d’un accord de licence avec Microsoft pour la création et la distribution d’accessoires officiels pour Xbox One, Xbox Series X et PC.

Enfin, pour continuer d’accompagner toujours plus de joueurs dans leurs expériences, NACON est heureux d’annoncer que l’essor du cloud gaming et l’arrivée prochaine de la 5G seront autant de nouvelles perspectives technologiques pour sa marque. Grâce à des échanges avec de nombreux opérateurs de télécommunications, dont Orange en France, NACON proposera très bientôt des accessoires dédiés aux joueurs sur smartphones.

Retrouvez la rediffusion de la conférence NACON Connect au lien suivant : https://youtu.be/mZUFvyZeCUQ

NACON

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contacts presse :

NACON - Marjorie Roy, mroy@nacon.fr

Mercure Digital – Amélie Molvinger, am@mercure-digital.com

A propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

Pièce jointe