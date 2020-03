COMMUNIQUE DE PRESSE: Nacon et Cyanide sont heureux d'annoncer le retour cette année de leurs deux simulations de cyclisme : Tour de France 2020 et Pro Cycling Manager 2020 !

TOUR DE FRANCE ET PRO CYCLING MANAGER PRÉPARENT LEUR ÉCHAPPÉE EN 2020

Lesquin, le 12 mars 2020 – NACON et Cyanide sont heureux d’annoncer le retour cette année de leurs deux simulations de cyclisme : Tour de France 2020 et Pro Cycling Manager 2020 !

Portez votre équipe au sommet dans Pro Cycling Manager 2020

Devenez le manager d’une équipe professionnelle de cyclistes et emmenez-les, de victoires en victoires, au top du classement. Basé sur les fondations solides qui ont fait le succès de cette série, Pro Cycling Manager 2020 propose de participer aux 21 étapes officielles du Tour de France et à plus de 230 courses pour un total de 650 étapes. Le jeu apporte de nouvelles fonctionnalités, telles que :

La gestion du moral de vos coureurs dans le mode carrière pour reproduire une dimension essentielle dans les vraies courses.

Un nouveau système d’aide à la planification des étapes pour affecter efficacement les membres de votre équipe.

Une IA plus entreprenante et agressive qui vous demandera d’adapter et d’améliorer votre stratégie en temps réel.

Vivez l’intensité de la Grande Boucle depuis l’intérieur du peloton avec Tour de France 2020

Plongez au cœur de l’action en incarnant un coureur d’une des plus grandes équipes du Tour de France. Coude à coude au sein du peloton, attaques, échappées, sprints, vivez toutes les situations de la célèbre compétition. Optimisez votre tactique et votre gestion de l’effort pour endosser le mythique maillot jaune.

Plusieurs améliorations et nouveautés vous attendent dans Tour de France 2020, dont :

L’ajout de « la Doyenne » Liège-Bastogne-Liège et ses 266 km de parcours accidentés.

Une interface repensée pour une meilleure anticipation du parcours et de la progression des concurrents.

Un contre-la-montre plus riche où postures et gestion des sprints seront les clés de la victoire.

Une IA plus réaliste qui n’hésitera pas à saisir toutes les opportunités d’attaque.

Un sentiment d’immersion inédit grâce à une nouvelle fonctionnalité qui sera révélée prochainement.

Tour de France 2020 et Pro Cycling Manager 2020 seront disponibles le 4 juin prochain respectivement sur consoles (PlayStation®4 et Xbox One) et PC.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

À propos de Cyanide

Cyanide est un studio français de développement de jeux vidéo créé en 2000. Basé à Paris ainsi qu’à Montréal, il compte environ 100 personnes réparties sur les deux continents. Le studio est connu pour ses jeux de sport comme la populaire série Cycling Manager. Mais Cyanide a plus d’une corde à son arc puisqu’il est également l’auteur de Blood Bowl (sport/fantasy/RTS, 2009/2010/2012) l’adaptation du célèbre jeu de plateau de Games Workshop, de Game of Thrones (Action/RPG, 2012), ou encore d’Of Orcs and Men (Action/RPG, 2012, en collaboration avec Spiders). Depuis 2018, Bigben Interactive, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société.

