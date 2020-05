COMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE SES RESULTATS 2019/20

Communiqué de presse

Lesquin, 25 mai 2020, 18h00

Forte Progression de la rentabilité en 2019/20 :

·ROC : 22,6 M€ (+80,3%)

·Résultat Net : 15,3 M€ (+41,8%)

Perspectives 2020/21 :

·Chiffre d’Affaires compris entre 140 et 150 M€

·Taux de ROC : 18%

NACON (ISIN FR0013482791) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités pour l’exercice 2019/20 tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 25 mai 2020.

Consolidés en M€ IFRS 03/2020 (4) 03/2019 (3) Var. Chiffre d’affaires 129,4 113,1 +14,4%



Marge Brute (1)



En % du CA







EBITDA (2)



En % du CA



79,1

61,1%







48,4

37,4%



62,4

55,2%







33,4

29,5% +26,7%











+45,0% Résultat opérationnel courant



En % du CA







Eléments non récurrents 22,6

17,5%







(2,0) 12,5

11,1%







0,8



+80,3%











Résultat opérationnel



En % du CA 20,6

15,9% 13,4

11,8% +53,8% Résultat financier (0,6) (0,4) Résultat avant impôt



En % du CA 20,0

15,4% 13,0

11,5% +53,6% Impôt sur les Résultats (4,7) (2,2) Résultat net de la période



En % du CA 15,3

11,8% 10,8

9,5% +41,8%





(1) Marge brute = Chiffre d’affaires - Achats consommés.

(2) EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

(3) L’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive a été réalisé avec un effet comptable au 01 octobre 2019. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Afin d’assurer la comparabilité des comptes , les données comparatives sont issues des « comptes combinés » qui tiennent compte des flux et des éléments du compte de résultat et du bilan liés à l’activité Gaming préparés à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et ses filiales Gaming . Ces flux intègrent les acquisitions des studios à compter de leur date d’acquisition.

(4) Suite à la création de Nacon en juillet 2019, de son démarrage d’activité à compter d’ octobre 2019, les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 sont constitués de 6 mois de « comptes combinés » de l’activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et ses filiales Gaming couvrant la période d’avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d’octobre 2019 à mars 2020. ‘

Rentabilité supérieure aux prévisions

Nacon a réalisé pour son exercice 2019/20 (clôturé au 31 mars 2020), un chiffre d’affaires de 129,4 M€, en hausse de 14,4% par rapport à l’exercice précédent.

La marge brute (+26,7%) bénéficie de la montée en puissance des ventes digitales représentant 48,9 M€, soit 69% des ventes de l’activité Jeux.

Grâce une hausse maîtrisée des charges opérationnelles, l’EBITDA à 48,4 M€ ressort en progression de 45,0% et représente 37,4% du chiffre d’affaires.

Après comptabilisation de 25,7 M€ de dotations aux amortissements (en hausse de 23,6%, consécutivement aux investissements supplémentaires liés au développement de nouveaux jeux), le Résultat Opérationnel Courant (ROC) augmente de 80,3% pour atteindre 22,6 M€. Il représente 17,5% du chiffre d’affaires, une performance supérieure aux 16% annoncés lors de l’introduction en bourse de la société.

Après prise en compte des charges liées aux plans d’actions gratuites pour 2,0 M€ présentées en éléments non récurrents, d’un résultat financier de (0,6) M€ et d’impôts sur les bénéfices de (4,7) M€, le Résultat Net s’établit à 15,3 M€, soit 0,18 € par action(5), en hausse de 41,8% par rapport à l’exercice précédent.

Structure bilancielle renforcée

Au 31 mars 2020, les capitaux propres de Nacon s’établissent à 187,6 M€ contre 67,5 M€ au 31 mars 2019. Ils tiennent compte de l’augmentation de capital réalisée consécutivement à l’introduction en bourse de la société le 04 mars 2020, qui a permis d’accroître les capitaux propres (capital et prime d’émission) de 103 M€ après déduction des coûts d’introduction.

Grâce aux fonds levés lors de l’IPO, Nacon dispose d’une trésorerie de 110,9 M€ au 31 mars 2020. Déduction faite de la dette financière de 68,1 M€ et hors passif locatif lié à IFRS 16, la trésorerie nette est positive à hauteur de 42,8 M€.

Perspectives : poursuite du plan NACON 2023

Nacon constate que la crise du Covid-19 n’a plus d’impact sur les ventes d’accessoires et continue de booster les ventes digitales de jeux.

La société anticipe en conséquence pour l’exercice 2020/21 un chiffre d’affaires compris entre 140 et 150 M€ et cible une Marge Opérationnelle Courante(6) de l’ordre de 18%.

Le Groupe travaille activement au déploiement de son plan « NACON 2023 » afin d’accélérer son changement de taille sur ses deux marchés que sont les Jeux et les Accessoires.

Pour ce faire, les investissements dans de nouveaux jeux seront amplifiés afin d’optimiser leur qualité et d’en faire des références incontournables dans les genres cibles, permettant à Nacon de devenir l’un des éditeurs majeurs mondiaux de jeux AA(7). Nacon entend ainsi poursuivre sa stratégie d’acquisition de studios afin d’accélérer la montée en gamme de ses jeux.

Grâce à l’arrivée annoncée de la 5G qui permettra l’avènement du cloud gaming ainsi qu’au déploiement des modèles d’affaire GaaS (Game as a Service) qui accroîtront la durée d’exploitation des jeux et généreront des revenus récurrents, Nacon va bénéficier en outre de leviers de croissance importants pour dynamiser ses ventes au cours des prochaines années.

S’agissant des accessoires, l’accent sera mis sur le développement de produits premiums qui pourront se décliner pour tous types de joueurs, le rachat récent des casques RIGTM étant une illustration de cette stratégie.

Fort de cette dynamique, le Groupe réitère ses objectifs financiers pour l’exercice 2022/23 d’un chiffre d’affaires compris entre 180 et 200 M€ et d’un taux de ROC(6) supérieur à 20%.

Dividende annuel

Conformément à l’engagement pris de réinvestir ses cashflows dans le développement de ses activités, le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion du 25 mai 2020, de ne pas proposer lors de la prochaine Assemblée Générale de distribution de dividende au titre de l’exercice 2019/2020.

Sur la base du nombre d’actions au 31 mars 2020 Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante Définition Nacon : Tous les jeux dont le nombre de ventes se situe entre 200 000 et 3 millions d’exemplaires et dont les budgets sont compris entre 1 et 20 M€

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020/21 : 27 juillet 2020

Communiqué après Bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES 2019-20

129,4 M€











EFFECTIF

Plus de 510 collaborateurs











INTERNATIONAL

16 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe