Nacon, concepteur et distributeur de jeux vidéo et d'accessoires gaming, a annoncé la signature d’un accord de licence global avec Microsoft pour la conception et la distribution d’accessoires sous licence officielle pour consoles Xbox et PC. Ce nouveau partenariat permettra à la marque de poursuivre son développement à l'international. Nacon aura ainsi l'opportunité de proposer plusieurs typologies d'accessoires sous licence officielle, dont des manettes et des casques conçus pour Xbox.Après l'acquisition de la marque RIG en mars dernier, marque de référence de casques pour joueurs PC et consoles, l'accord de licence avec Microsoft vient entériner la position de Nacon en tant qu'acteur majeur du marché. Avec une offre comptant désormais plus de 250 références de manettes, casques, clavier, souris et équipement de transport, disponibles dans de nombreux pays à travers le monde, Nacon poursuit son ambition de satisfaire tous les passionnés de jeu vidéo.