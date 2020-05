NACON : annonce deux jeux de sport, Handball 21 et Tennis World Tour 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Naconétend son offre et renforce un des piliers historiques de son portefeuille avec la sortie prochaine de deux nouvelles simulations sportives : Handball 21 et Tennis World Tour 2. " Grâce à une nouvelle IA plus proche de la réalité, à la refonte du système d’animations, au contenu officiel, aux nouveaux modes et aux nouvelles fonctionnalités, les joueurs retrouveront toutes les émotions et les sensations du handball dès fin 2020, sur PC et consoles ", explique l'éditeur de jeux vidéo à propos du premier.Tennis World Tour 2 sera disponible en septembre 2020, sur PC et consoles.