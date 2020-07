NACON soutenu par un accord de licence avec Microsoft, sa maison-mère BIGBEN en profite

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIGBEN INTERACTIVE 5.83% 12.7 -25.19% MICROSOFT CORPORATION 1.48% 211.07 33.61% NACON 3.27% 5.68 0.00%

Bigben Interactive (+6% à 12,72 euros) amplifie la hausse de sa filiale Nacon (+3,64% à 5,70 euros), qui a fait plusieurs annonces hier soir et en particulier un accord de licence global avec Microsoft dans les accessoires pour jeux vidéo. Bigben Interactive détient 76,7% du capital de Nacon alors que les groupes sont valorisés respectivement 250 millions d’euros et 484 millions d’euros. L’annonce du jour remet en lumière la sous-valorisation de Bigben Interactive.L'accord de licence global avec Microsoft concerne la conception et la distribution d'accessoires sous licence officielle pour consoles Xbox et PC. Ce nouveau partenariat permettra à la marque de poursuivre son développement à l'international. Nacon aura ainsi l'opportunité de proposer plusieurs typologies d'accessoires sous licence officielle, dont des manettes et des casques conçus pour Xbox.L'année dernière, les accessoires étaient la deuxième activité du groupe et représentaient 40% des revenus contre près de 55% pour les jeux vidéo, qui affichent une forte croissance depuis plusieurs années.LCM qualifie la licence avec Microsoft de " très bonne nouvelle " et a relevé son objectif de cours de 5,50 euros à 6,05 euros. Le bureau d'études a confirmé sa recommandation d'Achat.L'annonce de l'attribution de cette licence a été fait lors du Nacon Connect, un événement pendant lequel le groupe a présenté ses prochains projets de jeux vidéo. " Cette présentation a été l'occasion de belles confirmations comme les sorties de Tennis World Tour 2 (09/20) ou de WRC 9 (03/09/20) mais aussi d'apparents petits décalages comme le très attendu Werewolf qu'on escomptait sur l'année calendaire 2020 et qui sortira finalement sur le 4 février 2021 ", observe LCM.