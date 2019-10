NagaCorp Ltd. : En phase d'approche d'une résistance majeure

Données financières (USD) CA 2019 1 857 M EBIT 2019 584 M Résultat net 2019 512 M Trésorerie 2019 122 M Rendement 2019 4,03% PER 2019 14,8x PER 2020 13,3x VE / CA2019 4,07x VE / CA2020 3,41x Capitalisation 7 686 M Prochain événement sur NAGACORP LTD. 05/02/20 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 1,83 $ Dernier Cours de Cloture 1,77 $ Ecart / Objectif Haut 22,4% Ecart / Objectif Moyen 3,48% Ecart / Objectif Bas -13,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lip Keong Chen Chief Executive Officer & Executive Director Timothy Patrick McNally Chairman Sean Czoon Tan Chief Financial Officer Mun Kee Lim Independent Non-Executive Director Wai Tuck Lee Executive Deputy Chairman & Compliance Officer