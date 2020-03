Curadigm : annonce le début d'une collaboration avec le National Cancer Institute (NCI, USA) pour la caractérisation et le développement de son produit Nanoprimer

Regulatory News:

Curadigm, société de nanomédecine développant un concept visant à augmenter le bénéfice thérapeutique d’un traitement, en redéfinissant l’équilibre entre biodisponibilité, efficacité et toxicité de l’agent thérapeutique, annonce la sélection de son produit Nanoprimer par le Nanotechnology Characterization Laboratory (NCL), organisme dépendant du National Cancer Institut (NCI). Le Nanoprimer a été retenu pour son impact potentiel sur de nombreux types de traitements, dans différentes indications notamment en oncologie. Cette sélection permettra notamment d’initier des études de caractérisation du Nanoprimer.

Le fort potentiel du Nanoprimer repose sur l’utilisation des nanotechnologies pour améliorer l’efficacité du traitement sans modifier l’agent thérapeutique. Le Nanoprimer est administré par voie intraveineuse juste avant l’agent thérapeutique et occupe de manière transitoire les voies d‘élimination hépatiques de cet agent thérapeutique. Ceci permet d’augmenter la biodisponibilité sanguine de l’agent thérapeutique et ainsi son accumulation dans le tissu cible. Ce mécanisme, qui cible les voies universelles impliquées dans l’élimination des agents thérapeutiques injectés par voie intraveineuse, permet l’utilisation du Nanoprimer en association avec de multiples nanomédicaments, y compris ceux utilisés pour la délivrance d’acides nucléiques, de petites molécules, ainsi que les technologies d’édition génétique.

Au travers de cette collaboration, le NCL, leader dans la caractérisation et le développement des nanomédecines, réalisera des caractérisations précliniques approfondies dont les résultats permettront à Curadigm d’étayer le dossier de soumission d’IND (Investigational New Drug) auprès de la Food and Drug Administration (FDA). Ces résultats soutiendront également les collaborations de Curadigm visant à combiner le Nanoprimer avec différents agents thérapeutiques.

Le NCL a pour but d’étudier les produits de santé issus des nanomédecines dans le but de faire progresser la recherche et d’accélérer le développement d’agents thérapeutiques prometteurs pour le traitement du cancer. Le NCL réalise des études pré-cliniques et met son expertise reconnue à disposition des sociétés partenaires telle que Curadigm. Le NCL travaille en étroite collaboration avec d’autres agences américaines, telle que la FDA, pour accélérer le transfert technologique des nanomédecines vers les applications cliniques.

« La selection du Nanoprimer par le NCL est d’une importance primordiale pour notre entreprise », déclare Matthieu Germain, directeur général de Curadigm. « Le processus de caractérisations standardisé, développé par le NCL nous offre une formidable possibilité d’accélérer le développement du Nanoprimer en fournissant des données supplémentaires sur ses propriétés physico-chimiques, son innocuité et son mécanisme de fonctionnement qui faciliteront son évaluation réglementaire. Les résultats fournis durant cette collaboration seront essentiels pour étayer nos arguments lors de nos discussions avec nos partenaires.»

A propos de Curadigm

Curadigm SAS, filiale de Nanobiotix est une société de nanomédecine dont le but est de modifier l’efficacité des traitements pour des millions de patients en redéfinissant la biodisponibilité des agents thérapeutiques. La technologie Nanoprimer développée par Curadigm augmente l’efficacité des agents thérapeutiques associés tout en diminuant les effets indésirables du traitement, plus particulièrement au niveau hépatique. La plateforme associée au Nanoprimer est flexible et peut être combinée à un large panel d’agents thérapeutiques. Le Nanoprimer est une nanoparticule biocompatible avec des propriétés physico-chimiques spécifiques pour occuper de manière transitoire les principales voies d’élimination des agents thérapeutiques. Les premières preuves du concept ont mis en évidence l’impact positif du Nanoprimer sur des produits utilisés dans différentes aires thérapeutiques. Curadigm a pour but de développer des solutions innovantes et applicables à grande échelle pour augmenter le bénéfice des traitements actuels et futurs pour les patients.

Pour plus d’information : www.curadigm.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200309005733/fr/