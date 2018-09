Finance | Nanobiotix : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2018

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Période du 1er janvier au 30 juin 2018

Paris, France et Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis, 5 septembre 2018 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO

- ISIN: FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté

financière que son Rapport Financier Semestriel 2018, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, a été déposé auprès de l'AMF. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la

réglementation en vigueur.

Ce document peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse suivante : www.nanobiotix.com/_fr/regulated-information/

A propos de NANOBIOTIX - www.nanobiotix.com/fr

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits.

La technologie propriétaire NanoXray, à laquelle appartient NBTXR3 premier produit d'une nouvelle classe, a pour objectif l'expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. En outre, le programme

d'Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d'une filiale à

Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

Contact

Nanobiotix

Nanobiotix

Sarah Gaubert Directeur, Communications & Public Affairs +33 (0)1 40 26 07 55

