Finance | Nanobiotix : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 4 septembre 2019

1. Informations relatives à l'entreprise

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d'une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l'expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d'Immuno- Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Son siège social se situe à Paris, en France et la Société dispose d'une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

2. Évènements significatifs et activité de Nanobiotix durant le semestre écoulé (du 1er janvier au 30 juin 2019)

Le premier semestre 2019 a été positivement marqué par l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché (Marquage CE) en Europe d'Hensify® (NBTRX3) en avril. Nanobiotix a également annoncé un partenariat avec le University of Texas MD Anderson Cancer Centre en janvier, un plan d'enregistrement clinique dans le traitement des cancers de la Tête et du Cou avec NBTXR3 aux Etats-Unis à la suite du retour de la FDA en mars, ainsi que l'efficacité de la combinaison NBTXR3, radiothérapie et immunothérapie avec anti-PD-1 démontrée dans le cancer du Poumon résistant dans les modèles précliniques in vivo.

2.1. COLLABORATION CLINIQUE GLOBALE AVEC LE MD ANDERSON CANCER RESEARCH.

En janvier 2019, la Société a annoncé une nouvelle collaboration de recherche clinique globale à grande échelle avec le MD Anderson Cancer Center comportant dans un premier temps neuf nouveaux essais cliniques de phase I/II avec NBTXR3, dans six types de cancers différents - cancers de la tête et du cou, pancréatiques, thoraciques, pulmonaires, gastro-intestinaux et génitaux-urinaires - impliquant environ 340 patients. Cette collaboration sera financée par Nanobiotix à hauteur de 12 millions de dollars.

Un paiement de 964 mille dollars a été versé en janvier 2019 dans le cadre de ce contrat, donnant lieu à la reconnaissance d'une charge constatée d'avance au bilan de la Société au 30 juin.

2.2. PLAN D'ENREGISTREMENT CLINIQUE DANS LES CANCERS DE LA TETE ET DU COU AVEC NBTXR3 AUX ÉTATS-UNIS A LA SUITE DU RETOUR DE LA FDA

En mars 2019, Nanobiotix a annoncé la clarification de sa procédure d'autorisation réglementaire dans le traitement des cancers de la Tête et du Cou avec NBTXR3. Le nombre total de patients traités estimé dans cette étude globale devrait être d'environ 600. Une analyse intérimaire de l'efficacité est également prévue. La Société prévoit d'initier la procédure de demande d'autorisation d'essai clinique global auprès de la FDA au second semestre 2019.

