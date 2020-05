NANOBIOTIX : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext : NANO – ISIN : FR0011341205 – la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui la publication de son document d’enregistrement universel au titre de l’exercice clos du 31 décembre 2019. Ce document, rédigé en langue anglaise, a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 mai 2020 sous le numéro R.20-010.

Ce document est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse https://www.nanobiotix.com/fr/informations-reglementees/ ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Le document d’enregistrement universel 2019 intègre notamment :

- le rapport financier annuel 2019,

- le rapport de gestion, incluant les informations et le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

- les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires, et

- les informations relatives au descriptif de programme de rachat d’actions

A propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces etgénéralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO,code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm (située en France et présente aux Etats-Unis au travers d’une filiale), ainsi que d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis, et de deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de produits candidats. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d’enregistrement universel de Nanobiotix approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 mai 2020 (sous le numéro R.20-018), dont une copie est disponible sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

