NANOBIOTIX : en tête du SRD après l'annonce de sa collaboration avec le Anderson Cancer Center

Plus forte hausse du marché SRD, Nanobiotix gagne 11,25% à 13,35 euros après l’annonce d’une nouvelle collaboration de recherche clinique globale à grande échelle avec l’University of Texas MD Anderson Cancer Center. Selon Jefferies, cette collaboration permettra d'entreprendre rapidement et économiquement des essais cliniques sur toute une gamme de cancers.Les deux partenaires ont précisé qu'elle avait pour objectif d'évaluer des stratégies innovantes pour traiter les patients atteints de cancers de la tête et du cou, pancréatiques, thoraciques, pulmonaires, gastro-intestinaux et génito-urinaires.Nanobiotix et espèrent MD Anderson Cancer Center faire bénéficier aux patients de l'élargissement du développement clinique de NBTXR3, premier produit de sa classe, conçu pour détruire physiquement les cellules cancéreuses lorsqu'il est activé par la radiothérapie et activer le système immunitaire afin d'obtenir un contrôle local et systémique de la maladie.MD Anderson sponsorisera dans un premier temps le lancement de 9 essais cliniques de phase I/II – impliquant environ 340 patients - portant sur l'évaluation du bénéfice clinique potentiel de NBTXR3 lorsqu'il est activé par radiothérapie, en monothérapie ou en association avec des checkpoint inhibiteurs.Conformément au plan de financement de cette collaboration, une partie du paiement sera effectuée au démarrage de la collaboration. Une autre partie sera payée au cours du développement et le reste en cas de succès de l'enregistrement auprès de la Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour un total de 12 millions d'euros.