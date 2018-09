NANOBIOTIX : met à jour ses données concernant NBTXR3

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nanobiotix a mis à jour des données de l’étude de Phase I/II dans les cancers de la tête et du cou et autres données présentées à ImmunoRad 2018. La biotech a annpncé le renforcement des données de NBTXR3 montrant l’impact potentiel de survie pour les patients âgés et fragiles atteints de cancers avancés de la tête et du cou. Par ailleurs, les analyses de biomarqueurs issus de l'essai clinique dans le sarcome des tissus mous et nouvelles données précliniques corroborent le mécanisme d'action de NBTXR3 en immuno-oncologie.