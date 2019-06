NANOBIOTIX : nomme un nouveau directeur médical

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nanobiotic annonce la nomination de Dr. Edwina Baskin-Bey comme nouveau Directeur médical. Le Dr. Baskin-Bey apporte une expérience de plus de 18 ans dans le domaine du développement clinique en oncologie ainsi qu’en science dans le milieu universitaire et industriel. Elle a récemment exercé en tant que Directeur médical chez Innocrin Pharmaceuticals, une start-up spécialisée en oncologie localisée en Caroline du Nord (Etats-Unis).En tant que membre de l'équipe de direction chez Innocrin, le Dr. Baskin-Bey a dirigé le développement et la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise et clinique, de la phase I à la phase III. Elle était responsable des affaires médicales, réglementaires, pharmacovigilance, opérations cliniques, biostatistiques, et la gestion de données.Le Dr. Baskin-Bey a rejoint Innocrin après avoir travaillé chez Janssen Oncology (Johnson & Johnson) où elle était en charge du développement à différents stades cliniques des produits sous licence apalutamide et niraparib, d'Aragon et Tesaro respectivement. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de 6 ans chez Astellas Pharma.