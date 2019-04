Nanobiotix : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nanobiotix envisage d’émettre un nombre maximum de 2 566 666 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,03 euro chacune, représentant environ 13,07% du capital social existant de la Société, via une offre effectuée par construction accélérée d’un livre d’ordre réservée à une catégorie déterminée de personnes.L'Offre sera réservée à des sociétés et fonds d'investissement investissant à titre principal ou ayant investi au cours des 36 mois précédant l'Offre, plus de 5 millions d'euros dans des sociétés de croissance dites " small caps " ou " mid caps " dans le secteur de la santé ou des biotechnologies.L'Offre débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture d'Euronext à Paris, sous réserve de clôture anticipée ou prorogation.La Société annoncera le résultat de l'Offre dès que possible dans un communiqué de presse ultérieur. Le règlement-livraison de l'Offre et l'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 11 avril 2019 ou peu de temps après.La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'Offre afin d'accélérer son développement, et principalement le lancement de son essai clinique de phase II/III dans les cancers de la Tête et du Cou aux États-Unis d'Amérique.