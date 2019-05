Nanobiotix : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nanobiotix a annoncé le lancement de la plateforme Curadigm, destinée à redéfinir le ratio entre la biodisponibilité, la toxicité et l’efficacité des produits issus de l’industrie pharmaceutique. Pour la plupart des traitements actuels, seule une petite partie de la dose administrée est finalement efficace alors que le reste est inutile voire toxique. La technologie de Curadigm entend modifier ce ratio bénéfice/risque grâce à sa technologie Nanoprimer.S'appuyant sur plus de 15 ans d'expérience dans le développement des nanotechnologies chez Nanobiotix, la société a développé des objets nanométriques permettant de préparer l'organisme à recevoir les agents thérapeutiques.Ces nanoparticules, appelées Nanoprimers, ont été élaborées avec des propriétés physico-chimiques spécifiques qui leur permettent d'occuper temporairement les cellules du foie responsables de l'élimination des agents thérapeutiques. Injecté préalablement, le Nanoprimer augmente la biodisponibilité systémique du traitement, son accumulation dans le tissu cible et donc son action thérapeutique.Cette technologie vise à augmenter l'efficacité des traitements à dose équivalent ou à en diminuer la dose nécessaire pour une même efficacité et de ce fait à permettre une diminution de la toxicité et des coûts.Elle permettra également le développement d'approches thérapeutiques innovantes notamment dans le design des agents thérapeutiques.L'entreprise, détenue à 100% par Nanobiotix, opérera en France ainsi qu'aux Etats-Unis et sera composée d'une équipe dédiée à sa croissance et à son financement