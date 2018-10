Nanobiotix : Corporate | Nanobiotix reçoit un versement initial de 16 millions d’euros au titre du prêt accordé par la Banque Européenne d’Investissement

Nanobiotix reçoit un versement initial de 16 millions d'euros au titre du prêt accordé par la

Paris, France et Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis, 16 octobre 2018 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO - ISIN: « FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir reçu le versement d'un montant initial de 16 millions d'euros au titre du prêt non-dilutif conclu avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) annoncé le 26 juillet 2018. Le partenariat financier, qui atteindra in fine 40 millions d'euros sur cinq ans sous réserve de l'atteinte d'un certain nombre de critères de performance préétablis permettra à Nanobiotix d'accélérer le développement clinique de NBTXR3 dans l'indication des cancers tête et cou, ainsi que la préparation de l'accès au marché européen de Nanobiotix.

L'annonce de ce premier versement a été faite hier à l'occasion de la visite de Monsieur Ambroise Fayolle, Vice-

Président de la BEI, au siège de Nanobiotix à Paris, en présence de Madame Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, de Monsieur Laurent Levy, Président du Directoire de Nanobiotix et de Monsieur Philippe Mauberna, Directeur Administratif et Financier de Nanobiotix.

« La BEI est très heureuse d'accompagner Nanobiotix dans le développement clinique du produit innovant NBTXR3 et son accès au marché. Cette innovation permettra potentiellement d'augmenter l'efficacité thérapeutique des traitements du cancer. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d'ajouter : « Grâce au Plan Juncker et à la garantie européenne, la BEI a pu accélérer ses financements en faveur des medtechs et des biotechs, en Europe et en particulier en France, dans la mesure où nous soutenons ces innovateurs à un moment charnière de leur développement. »

Philippe Mauberna, Directeur Administratif et Financier de Nanobiotix a pour sa part commenté : « Le versement initial de de 16 millions d'euros a été débloquée en raison de l'atteinte de critères de performance préétablis. Comme anticipé, cette augmentation de trésorerie nous permet d'assurer la continuité de notre plan de développement global. C'est également l'occasion de réitérer la confiance dans nos équipes entièrement dédiées à la préparation et la commercialisation de ce produit pour le bénéfice potentiel de millions de patients. »

Ce financement a pu se concrétiser grâce au Fond européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe appelé plus communément plan Juncker, lancé par le Groupe BEI et la Commission Européenne pour dynamiser la compétitivité de l'économie européenne. La France est le premier pays bénéficiaire de ce Plan depuis son lancement avec à ce jour 152 opérations approuvées pour un montant global de financements s'élevant à 11 milliards d'euros, lesquels mobiliseront près de 57 milliards d'euros d'investissements supplémentaires.

A propos de NBTXR3

Premier d'une nouvelle classe de produits, NBTXR3 a été conçu pour détruire les tumeurs et les métastases lorsqu'il est activé par la radiothérapie, en générant :

- une mort cellulaire physique

- une mort cellulaire immunogène conduisant à l'activation spécifique du système immunitaire.

NBTXR3 possède un haut degré de biocompatibilité, nécessite une unique administration avant le traitement complet de radiothérapie et a la capacité de s'intégrer dans les standards internationaux de radiothérapie.

Le vaste programme de développement clinique de Nanobiotix vise 10 populations de patients dans 7 indications cliniques.

En juin 2018, Nanobiotix a démontré la preuve de concept chez l'homme pour ce produit premier d'une nouvelle classe dans la Phase III de son essai clinique évaluant NBTXR3 dans les Sarcomes des Tissus Mous.

NBTXR3 est évalué dans les cancers de la tête et du cou (carcinomes épidermoïdes localement avancés de la cavité buccale ou de l'oropharynx), les essais ciblent des patients fragiles et âgés qui présentent des cancers avancés, ayant très peu d'options thérapeutiques. La Phase I/II de l'essai a déjà montré des résultats très prometteurs sur le contrôle local des tumeurs.

Nanobiotix développe un programme d'Immuno-Oncologie avec NBTXR3 qui comprend plusieurs études. Aux États-Unis, la société a reçu l'autorisation de la FDA pour lancer une étude clinique de NBTXR3 activé par radiothérapie en association avec un anticorps anti-PD1 dans les cancers du poumon et les cancers de la tête et le cou (carcinome épidermoïde tête et du cou et cancer du poumon non à petites cellules).

Les autres études en cours portent sur des patients atteints de cancers du foie (carcinome hépatocellulaire et métastases hépatites), de cancers du rectum localement avancés ou inopérables en combinaison avec la chimiothérapie, de cancers de la tête et du cou en association à une chimiothérapie adjuvante et d'adénocarcinome de la prostate.

Le premier processus d'autorisation de mise sur le marché (marquage CE) est en cours en Europe dans les sarcomes des tissus mous.

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits.

La technologie propriétaire NanoXray, à laquelle appartient NBTXR3 premier produit d'une nouvelle classe, a pour objectif l'expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. En outre, le programme d'Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d'une filiale à

Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, la BEI est la banque de l'Union européenne, formant avec le Fonds européen d'investissement (FEI) - filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI.

Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par l'investissement en Europe et en particulier en France. Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l'attrait financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a doublé son volume d'activité en France (atteignant 8,6 milliards d'euros en 2017) au service des entreprises et de l'innovation, mais aussi en finançant l'investissement dans des secteurs stratégiques comme l'action en faveur du climat, l'énergie, la santé, le logement, l'éducation des jeunes et les infrastructures de formation. Depuis 2015, le Groupe BEI est l'opérateur du Plan d'investissement pour l'Europe appelé plus communément Plan Juncker.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2017 (numéro de dépôt D.17-0470) ainsi que dans son rapport financier annuel 2017 déposé auprès de l'AMF le 29 mars 2018, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marches financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Nanobiotix dans un quelconque pays. Au jour du présent communiqué, NBTXR3 ne possède pas le marquage CE et, en conséquence, ne peut pas être vendu sur le marché ou utilisé avant l'obtention de ce marquage CE.