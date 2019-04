Nanobiotix : La valeur du jour à Paris - NANOBIOTIX en vedette grâce à Hensify

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Encore une "mega" nouvelle pour Nanobiotix, qui flambe de plus de 18% à 14 euros. La biotech française spécialisée dans le traitement des cancers grâce à des nanoparticules couplées à la radiothérapie a obtenu le marquage CE pour Hensify (NBTXR3) son traitement sur les Sarcomes des Tissus Mous. Il a été conçu pour détruire physiquement les cellules cancéreuses et activer le système immunitaire, pour le contrôle de la maladie lorsqu'il est activé par la radiothérapie. Cette une belle victoire pour le groupe qui en laisse présager d'autres, plus importantes encore.En complément d'Hensify, NBTXR3 est actuellement en cours d'essai cliniques pour différentes indications plus fréquentes, telles que le cancer du Poumon, le cancer de la Tête et du Cou, le cancer du Foie et le cancer de la Prostate.Dans le sillage de cette annonce, Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 23 euros sur le titre.Le broker indique que l'autorisation de mise sur le marché en Europe d'Hensify (NBTXR3) pour le traitement des Sarcomes des Tissus Mous localement avancés est la première approbation réglementaire de ce nouveau amplificateur de radiothérapie.Le déploiement du traitement ne devrait commencer que lorsque ce dernier aura reçu les autorisations dans d'autres indications, et notamment dans le cancer de la Tête et du Cou, tempère l'analyste.Pour autant ajoute-t-il, ce marquage CE constitue un soulagement espéré depuis longtemps.Selon le courtier, cette bonne nouvelle, qui s'ajoute aux commentaires positifs de la FDA sur NBTXR3 dans les cancers de la Tête et du Cou, montre que la commercialisation du traitement est sur une très bonne voie.D'après Jefferies, NBTXR3 pourrait être utilisé dans environ 60 % des cancers traités en radiothérapie. L'intermédiaire estime que les ventes du traitement pourraient atteindre 155 millions de dollars par an dans les Sarcomes des Tissus Mous, 650 millions de dollars dans le cancer de la Tête et du Cou et 1,2 milliard de dollars pour d'autres indications telles le cancer du Foie et le cancer de la Prostate.