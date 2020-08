Nanobiotix : Mise à jour du communiqué de presse daté du 28 juillet 2020

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (EU) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, telle que modifiée (le « Règlement Prospectus »).

Euronext : NANO,code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France, ainsi que d'une filiale à Cambridge, aux États-Unis et de deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces etgénéralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits.

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule. Le premier produit d'une nouvelle classe de la société, a pour objectif l'expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers sans augmenter les effets secondaires nocifs. La société cherche également à demontrer la valeur clinique du produit lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres thérapies anticancéreuses, y compris des inhibiteurs de point de contrôle et inhibiteurs de parp.

Une erreur s'est glissée dans le communiqué « Nanobiotix lève avec succès environ 20 millions d'euros dans le cadre d'un placement d'actions ordinaires nouvelles auprès d'investisseurs aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe » daté 28 juillet 2020, incluant les noms de deux investisseurs ayant participé à l'augmentation de capital. Il convient de lire « Invus Public Equities LP » au lieu de « The Invus Group ».

