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Nanobiotix : Résultats d'étude favorables pour le traitement NBTXR3

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02/04/2019 | 19:00

2 avril (Reuters) - Nanobiotix SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* EFFICACITÉ DE LA COMBINAISON NBTXR3 , RADIOTHÉRAPIE ET IMMUNOTHÉRAPIE AVEC ANTI-PD-1 DÉMONTRÉE DANS LE CANCER DU POUMON RÉSISTANT DANS DES MODÈLES PRÉCLINIQUES IN VIVO.

* CES DONNÉES SUPPORTENT LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUE POUR LES COMBINAISONS DE NBTXR3, AVEC LA RADIOTHÉRAPIE ET D'AGENTS D'IMMUNO-ONCOLOGIE (IO) DANS LE TRAITEMENT DE PLUSIEURS INDICATIONS TELLES QUE LE CANCER DU POUMONS ET LES CANCERS DE LA TÊTE ET DU COU. Le communiqué : https://reut.rs/2uEcvah Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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PER 2019 -
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Nom Titre
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Laurent Condomine Chairman-Supervisory Board
Alain Dostie Chief Operating Officer
Philippe Mauberna Chief Financial Officer
Elsa Borghi Chief Medical Officer
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