Nanobiotix : Résultats d'étude favorables pour le traitement NBTXR3

2 avril (Reuters) - Nanobiotix SA a annoncé lundi
dans un communiqué :
* EFFICACITÉ DE LA COMBINAISON NBTXR3 , RADIOTHÉRAPIE ET
IMMUNOTHÉRAPIE AVEC ANTI-PD-1 DÉMONTRÉE DANS LE CANCER DU POUMON
RÉSISTANT DANS DES MODÈLES PRÉCLINIQUES IN VIVO.
* CES DONNÉES SUPPORTENT LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUE
POUR
LES COMBINAISONS DE NBTXR3, AVEC LA RADIOTHÉRAPIE ET D'AGENTS
D'IMMUNO-ONCOLOGIE (IO) DANS LE TRAITEMENT DE PLUSIEURS
INDICATIONS TELLES QUE LE CANCER DU POUMONS ET LES CANCERS DE LA
TÊTE ET DU COU.
Le communiqué :
https://reut.rs/2uEcvah
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(Rédaction de Paris)