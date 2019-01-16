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Nanobiotix : envisage une offre publique aux Etats-Unis

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16/01/2019 | 19:23

16 janvier (Reuters) - Nanobiotix SA A ANNONCE MERCREDI:

* ENVISAGER DE PROCÉDER À UNE OFFRE AU PUBLIC AUX ETATS-UNIS DE SES ACTIONS ORDINAIRES SOUS LA FORME D'AMERICAN DEPOSITARY SHARES (ADS)

* DIT AVOIR SOUMIS UN PROJET DE DOCUMENT DENREGISTREMENT AUPRÈS DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

* DIT QUE LE CALENDRIER, LE NOMBRE D'ACTIONS NOUVELLES ORDINAIRES ET ADS À ÉMETTRE ET LES AUTRES TERMES DE L'OFFRE ENVISAGÉE N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ DÉTERMINÉS Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting By Catherine Mallebay-Vacqueur)

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CA 2018 6,26 M
EBIT 2018 -25,6 M
Résultat net 2018 -24,8 M
Trésorerie 2018 17,9 M
Rendement 2018 -
PER 2018 -
PER 2019
VE / CA 2018 35,2x
VE / CA 2019 27,5x
Capitalisation 239 M
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Durée : Période :
Nanobiotix : Graphique analyse technique Nanobiotix | Zone bourse
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Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 29,0 €
Ecart / Objectif Moyen 138%
Révisions de BNA
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Nom Titre
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Laurent Condomine Chairman-Supervisory Board
Alain Dostie Chief Operating Officer
Philippe Mauberna Chief Financial Officer
Elsa Borghi Chief Medical Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
NANOBIOTIX2.15%272
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