Nanobiotix : envisage une offre publique aux Etats-Unis

16 janvier (Reuters) - Nanobiotix SA A ANNONCE
MERCREDI:
* ENVISAGER DE PROCÉDER À UNE OFFRE AU PUBLIC AUX ETATS-UNIS
DE
SES ACTIONS ORDINAIRES SOUS LA FORME D'AMERICAN DEPOSITARY
SHARES (ADS)
* DIT AVOIR SOUMIS UN PROJET DE DOCUMENT DENREGISTREMENT
AUPRÈS
DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
* DIT QUE LE CALENDRIER, LE NOMBRE D'ACTIONS NOUVELLES
ORDINAIRES
ET ADS À ÉMETTRE ET LES AUTRES TERMES DE L'OFFRE ENVISAGÉE N'ONT
PAS ENCORE ÉTÉ DÉTERMINÉS
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(Reporting By Catherine Mallebay-Vacqueur)