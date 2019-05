Scientifique Clinique | Nanobiotix annonce le lancement de Curadigm: une nouvelle plateforme de nanotechnologie dédiée à la santé

NANOBIOTIX ANNONCE LE LANCEMENT DE CURADIGM : UNE NOUVELLE PLATEFORME DE NANOTECHNOLOGIE DÉDIÉE À LA SANTÉ Curadigm permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour Nanobiotix dans le domaine de l'oncologie et au-delà en s'appuyant sur les connaissances déjà acquises lors du développement de

NBTXR3

Curadigm, filiale détenue à 100% par Nanobiotix se développera de manière indépendante par le biais de partenariats multiples

La technologie Nanoprimer de Curadigm prépare l'organisme à recevoir différents agents thérapeutiques en vue de redéfinir le ratio entre l'efficacité et la toxicité dans l'intérêt des patients

de Curadigm prépare l'organisme à recevoir différents agents thérapeutiques en vue de redéfinir le ratio entre l'efficacité et la toxicité dans l'intérêt des patients Les données de la preuve de concept in vivo ont été présentées au congrès AACR 2019 "Après avoir franchi l'étape de notre première autorisation européenne de mise sur le marché de NBTXR3, produit phare en oncologie de Nanobiotix, notre entreprise continue à monter en puissance. Ainsi, nous sommes enthousiastes d'annoncer le lancement de Curadigm, une nouvelle plateforme technologique disruptive, basée sur les connaissances acquises en nanomédecine depuis plus de 15 ans. Alors que Nanobiotix reste concentrée sur le développement de NBTXR3, nous sommes heureux d'ouvrir de nouvelles voies de croissance pour notre activité et nos actionnaires. » - Laurent Levy, CEO of Nanobiotix. Paris, France and Cambridge, Massachusetts, USA, 28 Mai 2019 - NANOBIOTIX(Euronext: NANO - ISIN: FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui le lancement de la plateforme Curadigm, destinée à redéfinir le ratio entre la biodisponibilité, la toxicité et l'efficacité des produits issus de l'industrie pharmaceutique. L'entreprise, détenue à 100% par Nanobiotix, opérera en France ainsi qu'aux Etats-Uniset sera composée d'une équipe dédiée à sa croissance et à son financement. Pour la plupart des traitements actuels, seule une petite partie de la dose administrée est finalement efficace alors que le reste est inutile voire toxique. Après injection, la dose circule dans le sang et seule une faible proportion atteint les tissus cibles, le reste est éliminé ou s'accumule dans certains organes tels que le foie. La technologie de Curadigm entend modifier ce ratio bénéfice/risque grâce à sa technologie Nanoprimer. S'appuyant sur plus de 15 ans d'expérience dans le développement des nanotechnologies chez Nanobiotix, la société a développé des objets nanométriques permettant de préparer l'organisme à recevoir les agents thérapeutiques. Ces nanoparticules, appelées Nanoprimers, ont été élaborées avec des propriétés physico-chimiques spécifiques qui leur permettent d'occuper temporairement les cellules du foie responsables de l'élimination des agents thérapeutiques. Injecté préalablement, le Nanoprimer augmente la biodisponibilité systémique du traitement, son accumulation dans le tissu cible et donc son action thérapeutique. 1

Curadigm pourrait avoir d'importantes implications pour le système de santé car elle vise à augmenter considérablement l'efficacité des traitements à dose équivalente ou à en diminuer la dose nécessaire pour une même efficacité et de ce fait à permettre une diminution de la toxicité et des coûts. De plus, cette technologie permettra le développement d'approches thérapeutiques innovantes notamment dans le design des agents thérapeutiques. La preuve de concept in vivo a été publiée par Nanobiotix dans Scientific Reports1 et présentée à l'AACR 2019.2 La filiale Curadigm, sera dirigée par Matthieu Germain (PhD). Après plus de 15 ans chez Nanobiotix, Matthieu possède une forte expertise dans le domaine des nanoparticules avec notamment le développement de cette nouvelle plateforme. Forte de son expérience acquise dans les entreprises en phase de développement précoce, Kate Rochlin (PhD) a rejoint Curadigm en tant que directrice du Business Développement. Sous leur direction, Curadigm entend s'appuyer sur les valeurs fondamentales et l'esprit de Nanobiotix afin d'améliorer considérablement la vie de millions de patients grâce à une approche disruptive des traitements. M. Germain et al., Priming the body to receive the therapeutic agent to redefine treatment benefit/risk profile, SCIENTIFIC REPORTS (2018) 8:4797 L. Poul et al., Prime the body to receive the treatment: how to improve nanomedicines efficacy, AACR 2019, poster 3613 A propos de NANOBIOTIX - www.nanobiotix.com/fr Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule. La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits. Le premier produit d'une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire de la technologie, a pour objectif l'expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d'Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie. Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d'une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne. 2

A propos de CURADIGM: www.curadigm.com Curadigm est une filiale à 100% Nanobiotix S.A. qui se constituera en France cette année, et a pour vocation d'améliorer les bénéfices des traitements en augmentant la biodisponibilité des drogues tout en diminuant les effets secondaires du traitement tels que les toxicités hépatiques et spléniques. La plateforme Curadigm peut être utilisée avec différentes classes thérapeutiques, elle emploie des nanoparticules biocompatibles pour occuper temporairement la voie responsable de l'élimination des agents thérapeutiques et de la toxicité hépatique. La plateforme Curadigm se consacre à apporter des technologies d'administration permettant d'augmenter l'efficacité des thérapies actuelles et nouvelles, et améliorer la vie des patients Contacts Nanobiotix Département Communication Département Relations Investisseurs +33 (0)1 40 26 07 55 +33 (0)1 79 97 29 99 +1 (617) 852-4835 +1 (646) 241-4400 contact@nanobiotix.com investors@nanobiotix.com Relations Presse France - Springbok Consultants US - RooneyPartners Marina Rosoff Marion Janic +33 (0)6 71 58 00 34 +1 (212) 223-4017 marina@springbok.fr mjanic@rooneyco.com