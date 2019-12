Affligeant Une belle annonce fait monter les cours’, Le surlendemain augmentation de capital évidemment non annoncée avecc une formule ultra rapide réservée à certain investisseurs qui eux forcément étaient informés.

Comme trop souvent les petits porteurs sont dilués et ce en trois jours. Je finis par croire que NAnobionix est bien meilleur en finance qu’en recherche médicale.

Affligeant et après on s’étonne que les français ne veulent pas aller en bourse.

5

