Nanobiotix : LA FILIALE DE NANOBIOTIX CURADIGM VALIDE SA TECHNOLOGIE NOVATRICE NANOPRIMER DANS LES THERAPIES A BASE D'ARN

« Les données qui seront présentées par Curadigm à l'AACR représentent une validation importante de sa technologie Nanoprimer. La clairance hépatique est un défi critique pour de nombreuses thérapies et ces résultats montrent que Curadigm pourrait aider à améliorer les résultats de traitement pour une grande variété de patients. Nous félicitons l'équipe Curadigm pour son succès dans l'avancement de la plateforme Nanoprimer et nous nous réjouissons de soutenir leurs efforts pour redéfinir la façon dont sont administrés les médicaments par voie intraveineuse. » - Laurent Levy, Président du Directoire de Nanobiotix.

Regulatory News :

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext: NANO - ISIN: FR0011341205 – la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques dans le traitement du cancer, a annoncé aujourd’hui la présentation prochaine des données de sa filiale Curadigm lors de la réunion virtuelle de 2020 de l'American Association for Cancer Research (AACR). Les résultats obtenus illustrent la capacité de la nouvelle technologie «Nanoprimer» de Curadigm à améliorer l’efficacité des médicaments administrés par voie intraveineuse (IV). Dans cette étude, le Nanoprimer a été associé à différentes thérapies à base d'ARN et a montré qu'il apportait jusqu’à 50% d’efficacité supplémentaire à ces traitements.

La plupart des thérapies délivrées par IV sont limitées dans leur efficacité par des barrières biologiques, principalement le foie et la rate, qui empêchent une distribution satisfaisante du produit dans l’organisme. En raison de ces barrières, seule une fraction de la dose administrée est responsable de l’action thérapeutique, tandis que le reste de la dose est inutile et potentiellement toxique pour les organes sains. Ceci est particulièrement limitant pour le développement de nanomédicaments et de thérapies à base d'ARN, pour lesquels il est particulièrement compliqué d’obtenir une accumulation efficace dans les tissus cibles.

Le Nanoprimer développé par Curadigm a pour but de redéfinir la balance thérapeutique (efficacité / toxicité) entre la dose éliminée et la dose disponible, ceci en occupant de manière spécifique et transitoire, les voies de clairance au niveau du foie. Lorsqu'il est associé à des traitements tels que les ARN messagers (mRNA) ou interférents (SiRNA), le Nanoprimer permet une accumulation accrue dans les tissus cibles sans augmenter la toxicité au sein des organes de clairance. Les résultats de l'AACR permettent de valider la capacité de la technologie développée par Curadigm à augmenter la biodisponibilité et l’efficacité des traitements à base d’ARN. Au-delà des acides nucléiques, la technologie Nanoprimer est applicable à d’autres familles d’agents thérapeutiques telles que les nanomédicaments et les technologies d'édition du génome.

À propos de Curadigm : www.curadigm.com

Curadigm SAS, filiale de Nanobiotix est une société de nanomédecine dont le but est d’améliorer l’efficacité des traitements pour des millions de patients en redéfinissant la biodisponibilité des agents thérapeutiques. La technologie Nanoprimer développée par Curadigm augmente l’efficacité des agents thérapeutiques associés tout en diminuant les effets indésirables du traitement, plus particulièrement au niveau hépatique. La plateforme associée au Nanoprimer est flexible et peut être combinée à un large panel d’agents thérapeutiques. Le Nanoprimer est une nanoparticule biocompatible, avec des propriétés physico-chimiques spécifiques, capable d’occuper de manière transitoire les principales voies d’élimination des agents thérapeutiques. Les premières preuves de concept ont mis en évidence l’impact positif du Nanoprimer sur des produits utilisés dans différentes aires thérapeutiques. Curadigm a pour but de développer des solutions innovantes et applicables à grande échelle augmentant le bénéfice pour les patients des traitements actuels et futurs.

À propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour concevoir et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO,code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi que d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de produits candidats. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d’enregistrement universel de Nanobiotix approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 mai 2020 (numéro d'enregistrement R.20-010), dont une copie est disponible sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200609005811/fr/