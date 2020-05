A flirté avec ses records Envoyer par e-mail :

A l’image de ses performances décennales, le Nasdaq a rebondi violemment, après la baisse historique liée aux craintes du coronavirus. Concrètement, c’est plus de 35% gagné depuis le point bas de fin mars. L’indice réalise même l’exploit d’être positif sur 2020 malgré la forte récession mondiale.

Cette relance hors du commun s’appuie sur les parcours qualitatifs de ses composantes majeures, les GAFAM. Les cinq plus grandes capitalisations représentent, à ce jour, plus de 50% de la valorisation globale de l’indice new-yorkais. Les interventions massives de la Fed ont largement contribué à réinstaller de la confiance chez les opérateurs, qui ont appliqué un tri sélectif dans leurs initiatives acheteuses, au profit des valeurs de services digitaux. L’indice est venu se rapprocher de ses plus hauts historiques d’avant Covid. Les diverses moyennes mobiles ne laissent aucun doute sur la tendance positive à court terme, néanmoins, un repli légitime se développe dans un environnement techniquement suracheté. Le support situé à 9000 points constitue le premier soutien graphique pertinent.

En cas de cassure de ce niveau, la cible baissière des 8600 points serait en ligne de mire, ce qui correspond à 38.2% de retracement du récent rallye haussier.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.