A la découverte de nouveaux sommets

Tel un alpiniste qui établit un nouveau record de vitesse, les cours du Nasdaq100 grimpent en direction de sommets vertigineux. L’indice phare des valeurs technologiques devrait atteindre un nouveau zénith, enregistrant une avancée de 20% depuis le début 2019. Son accélération depuis le point bas de fin décembre reste sans précédent, ce qui lui permet de franchir les obstacles graphiques, les uns après les autres.Ce puissant courant acheteur trouve un acte ampliatif avec les récentes publications. Microsoft en est l’exemple le plus frappant. La société dirigée par Satya Nadella vient de publier un troisième trimestre de qualité (bénéfice net en hausse de 19%) et devrait reprendre sa place de numéro un mondial des capitalisations en dépassant les 1000 milliards de dollars. Le titre gagne plus de 40 % sur l’exercice en cours et le « mano à mano » avec Apple reprend du relief. Les investisseurs réagissent de la même manière sur Facebook lors du décryptage de son premier trimestre. L’action du spécialiste des réseaux sociaux montre beaucoup de résilience malgré ses déboires de 2018 et progresse de 24% sur 2019.Graphiquement, en données journalières, le parcours de l’indice demeure fortement haussier. Pas loin de 2000 points gagnés en quatre mois et à la vitesse de l’éclair, les cours ont atteint une zone inconnue au-delà des 7700 points. Les résistances suivantes sont psychologiques car le V-Bottom entamé fin décembre a largement dépassé les cibles théoriques de ce type de configuration. La limite des 8000 points pourra donc se trouver dans la visée des opérateurs. Il faudrait un recul sous les 7700 points pour voir les premiers signes de fragilisation mais on serait encore loin d’une franche consolidation.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.