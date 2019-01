Apple dépendance Envoyer par e-mail :

Les craintes concernant l’économie chinoise continuent de conditionner les vendeurs, ces derniers affirment leur majorité depuis maintenant trois mois.



Graphiquement, en données journalières, les cours restent largement dans un schéma baissier. Cette configuration s’est mise en place depuis cet été avec un double-bottom sur les points historiques. Depuis, le mouvement baisser se veut régulier avec des plus hauts descendants, justifiant pleinement une tendance baissière affirmée.

Les moyennes mobiles affichent efficacement la tendance négative. Il faudrait une accélération au-delà des 6530 points pour neutraliser ce mouvement de fond. Dans le cas contraire un retour sur 6000/5900 points pourrait se réaliser rapidement.

Le début d'année s'annone particulièrement houleux pour le Nasdaq 100, puisque en quelques sessions, c'est déjà plus de 3% de déficit, alors que ce même indice avait fait preuve de résilience en 2018 avec une baisse limitée à 1.5%. En effet, le compartiment des valeurs technologiques souffre de l'avertissement d'Apple sur le premier trimestre. Tout son écosystème se trouve touché par cet ajustement, entraînant une réelle pression sur les actions concernées. Si Apple cède plus de 9% en 2019, Tesla ne fait pas mieux avec une baisse de 10%, tout comme ASML -5%. Le démarrage de l'exercice se fait dans la douleur pour certains titres.

