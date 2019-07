Bien calé à la hausse Envoyer par e-mail :

Sur le dernier mois, le Nasdaq 100 a profité de 2.9%, poussé par les espérances de baisse des taux de part de la FED. Les contributeurs se situent essentiellement dans le secteur des microprocesseurs, comme Micro Technologies qui flambe de 42% sur la même période ainsi que Western digital (+38%).

Tesla rebondit également, au cours cette séquence mensuelle, en reprenant plus de 15%. En revanche, Netflix déçoit et perd plus de 16%.



Graphiquement, en données journalières, les cours se stabilisent vers les sommets à 7970 points, soutenus par la moyenne mobile 20 jours. La tendance reste, par conséquent, très haussière et une latéralisation des prix pourrait être suivie par une accélération en direction de nouveaux plus hauts historiques, au-delà des 8000 points.

Il faudrait un repli marqué sous 7740 points, dans un premier temps, puis sous 7450 points, pour neutraliser la configuration actuelle. Cela procure une réelle marge de fluctuations possibles, sans modifier le momentum.

