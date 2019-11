Boosté par la croissance nationale Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 28/11/2019 | 10:47

Les valeurs technologiques grimpent sans répit pour atteindre des niveaux inédits. Le Nasdaq100 termine, en effet, sur des sommets, enregistrant donc un énième record sur 2019 à 8445 points. La croissance de l’économie américaine plus forte que prévu a constitué un booster supplémentaire pour accentuer le mouvement haussier et gonfler la performance annuelle à 32% dont plus de 3.5% sur le dernier mois glissant. Au cours de cette séquence temporelle, quelques dossiers se démarquent comme le laboratoire Incyte Corporation qui progresse de 21% ou encore AMD (19%). La compagnie spécialisée dans les semi-conducteurs maintient ainsi sa position de leader des avancées annuelles, en comptabilisant 113% de gains. Graphiquement, en donnée journalières, les cours ne montrent aucune défaillance, établissant une trajectoire haussière rectiligne qui peut emmener l’indice sur la cible symbolique des 8500 points. Le soutien de la moyenne 20 jours, à 8270 points, représente un premier support en cas de repli.

Il faudrait un passage durable sous cette référence graphique pour fragiliser la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.