Dopé aux perspectives de baisses de taux

Dans le cadre du Nasdaq100, certains parcours hebdomadaires affichent de la tonicité. C’est le cas de Facebook qui grimpe de 8%. L’action se trouve très entourée depuis la présentation de son projet de monnaie virtuelle « Libra ». Tesla n’est pas en reste et se valorise de 5.7% sur la même séquence hebdomadaire, le constructeurs de véhicules électriques gagnant en productivité.



Graphiquement, en données journalières, les cours se trouvent propulsés au-delà de la moyenne mobile 50 jours qui servait de résistance à l’avancée mise en place depuis la zone basse des 7000 points. Le prochain test des bornes supérieures telles 7725 points, puis par extension 7845 points, devrait rapidement s’opérer. Il faudrait un repli marqué sous les 7300 points pour basculer dans un schéma plus négatif.



