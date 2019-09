Élasticité plus forte aux annonces commerciales Envoyer par e-mail :

Le Nasdaq réagit avec un plus fort « beta » que ses compères indiciels, aux initiatives des deux pays, de par l’exposition de ses composantes au marché chinois. Depuis son récent point bas du 23 août, l’indice de Times Square a gagné plus de 5% tiré par les entreprises semi-conducteurs comme LAM Research (+10%) ou encore Applied Materials (+9%) et Intel (8%).



Graphiquement en données journalières, l’indice s’est contenu dans un large trend latéral borné par le haut, à 7740 points et par le bas à 7420 points. Le Nasdaq montre des velléités haussières en tentant de dépasser la ligne supérieure. Une "clôture jour" ouvrirait la voie aux récents pics historiques à 8000 points. A contrario, un retour sous les 7740 points relancerait le mouvement de consolidation latéral.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.