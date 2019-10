Franchissement du mur des 8000 points Envoyer par e-mail :

Les valeurs technologiques brillent de nouveau sur Wall Street. Cette fois, la hausse indicielle se trouve moins concentrée par les GAFA, situation encore valable il y a une époque encore récente, mais plus par la majorité des composantes. Sur le mois d’octobre, le Nasdaq100 affiche une hausse de 3.8%, aidée par une détente généralisée sur l’ensemble des foyers à risque de la planète. Les principaux contributeurs à ce mouvement ascendant se nomment Align Technology (39%) et Tesla (30%). Pour les deux dossiers, les trimestriels se sont révélés au-dessus du consensus. En revanche, toutes les trajectoires ne forment pas des figures positives, certaines stigmatisant de fortes déceptions, comme Hasbro ( 17%). Graphiquement, en données journalières, les cours viennent de marquer un nouveau plus haut historique à 8120 points. L’indice opère donc dans une zone inconnue après son franchissement des 8000 points.

La bonne orientation des moyennes mobiles devrait aider l’indice à garder cette tendance. Entre-temps les prix pourraient se neutraliser pour aller chercher à terme la cible des 8200 points. Il faudrait un repli violent sous 7750 points pour neutraliser la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.