Hégémonie du courant vendeur

Peu de valeurs résistent au mouvement de repli global. Depuis le début décembre, un mois généralement généreux en termes de performance, l’indice cède plus de 7%, une des séquences mensuelles les plus négatives de l’histoire concernant le dernier mois de l'année. Broadcom apparaît comme une exception à la règle, avec un gain de 6.5% pour la même période de référence alors qu’aucune société appartenant au groupe restreint des GAFA n’arrive à garder le cap de la hausse.

Toujours en forte baisse, American Airlines cède plus de 17% depuis le début du mois, suite aux perspectives revues négativement sur les longs courriers.



Graphiquement, en données journalières, l’indice subit la pression des moyennes mobiles « daily » et se dirige vers la borne basse moyen terme des 6300 points. Les récents plus hauts forment des points descendants. Cette configuration dessine un canal baissier validant la détermination du courant vendeur. Tout rebond va donc être mis à profit pour ce dernier pour fortifier les positions "short". Dans un tel contexte, la cible des 6000 points parait atteignable dans un délai assez rapide.

