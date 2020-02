La fusée Tesla Envoyer par e-mail :

La phase de distribution se rallonge sur les valeurs technologiques depuis le point haut des 9270 points. Les risques sanitaires s’intensifient mais les investisseurs demeurent calmes devant cette inconnue. Depuis le début d’année, le Nasdaq 100 gagne déjà plus de 5%, portant à 33.5% la performance en année glissante. Il faut dire que sur les dernières semaines, l’indice a trouvé un véritable booster, avec Tesla qui a connu une accélération exceptionnelle telle une fusée (+98%). Les GAFAM ne sont pas en reste, avec de nouvelles avancées comprises entre 5 et 10%, complétant ainsi leurs belles hausses de 2019. Techniquement, en données journalières, les cours reviennent au contact des plus hauts historiques vers 9270 points. La consolidation horizontale a permis une respiration graphique tout en assurant les prix de garder le contact avec la moyenne mobile 20 séances. Aucune alerte n’a donc été déclenchée à ce stade de la configuration.

Il faudrait un repli plus marqué sous la ligne des 8700 points pour neutraliser davantage la tendance actuelle.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.