Les GAFA sous pression

Les investisseurs montrent de la nervosité et restent donc à l’affût des nouvelles sur le commerce international mais aussi sur les enquêtes effectuées par les autorités antitrust sur les pratiques commerciales des GAFA. Ces dernières valeurs affichent une certaine lourdeur sur la semaine glissante. En face d’une dégradation de 1.5% de l’ensemble de composantes, Facebook (-9%), Alphabet (-8%), Amazon (-7%) et enfin Microsoft (-5%) affichent des parcours plus chaotiques, fragilisant de ce fait l’indice.



Graphiquement, en données journalières, le Nasdaq100 connait un rebond technique depuis l’approche de la ligne des 6900 points. Celte relance dynamique s’opère dans un environnement survendu d’où la possibilité de rejoindre la résistance des 7300 points, qui devrait limiter ce mouvement de reprise. En effet, le courant vendeur peut revenir à tout moment sous cette zone supérieure. Il faudrait le franchissement durable des 7300 points pour réduire les risques d'un nouveau repli en direction des 6900 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.