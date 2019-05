Les GAFA subissent encore la pression Envoyer par e-mail :

Pendant cette période de référence, quelques dossiers réussissent néanmoins à progresser. Citons une fois de plus Mercadolibre qui avance de 3% dans un parcours 2019 déjà ultra-performant, accumulant plus de 102%. En revanche, les GAFA restent sous pression, enregistrant des baisses de valorisations significatives, comme pour Apple qui perd 5.3%, réduisant sa capitalisation à 823 milliards de dollars, bien loin des 1000 milliards que pesait le groupe de Cupertino, il n'y a pas si longtemps.



Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent tester le support des 7240 points, niveau dont la pertinence avait été testée par un pullback, fin avril dernier. Le pic des 7850 sous le lequel le Nasdaq a longtemps échoué a permis la naissance d’un courant vendeur dynamique.

Le comportement des prix sur les 7240 points devra être suivi avec attention. En effet, une cassure prolongerait le mouvement de baisse en direction de la nouvelle cible inférieure à 7000 points. A contrario, une remobilisation des acheteurs permettrait de retrouver un élan positif pour viser 7580 points.

