Les moteurs de la hausse flanchent

Le sommet du prochain G20 entre Xi et Tump devrait alimenter la volatilité sur les marchés.



Parmi les mouvements depuis le début du mois, un des plus gros replis provient d’Apple et de ses 19% de baisse, juste derrière Nvidia (-23%). En revanche, Symantec profite des rumeurs de rachat par un fonds pour gagner 17% sur la même période.



Graphiquement en données quotidiennes, les cours ont marqué un point bas vers 6500 points, zone qui a permis une remobilisation des acheteurs à court terme. Depuis le démarrage de la baisse, début octobre, la tendance est clairement passée en mode négative, avec des tentatives de rebond mais les pics sont à chaque fois inférieurs au précèdent. Cette configuration marque la domination du courant vendeur. Néanmoins, lors de ce rebond actuel, la résistance des 6850 points, niveau de la moyenne mobile 20 jours, pourrait être ciblée. Par la suite, il faudrait un dépassement des 7280 points pour neutraliser le mouvement actuel.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.