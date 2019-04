Les technos affichent toujours de la croissance Envoyer par e-mail :

Parmi les composants, certains réalisent des parcours historiques tel que Mercadolibre avec 72% de gains (plateforme de commerce en Amérique du Sud). Seules 10% des valeurs affichent des performances négatives, prouvant la force de la vague haussière. Grâce à ses 26% de gains sur l’année, Apple reprend la tête des capitalisations mondiales avec 943 milliards de dollars, distançant Microsoft (+18%) à 920 milliards. La lutte reste acharnée avec Amazon (+23%), en embuscade, à 908 milliards. Les GAFA mènent le bal encore une fois, en étalant régulièrement des taux de croissance hors normes, grâce à l’innovation.



Graphiquement, la tendance haussière ne connaît aucune faiblesse depuis son démarrage. Les moyennes mobiles confirment cet environnement positif avec une orientation sans équivoque. A ce rythme, le plus haut historique des 7700 points se situent à une encolure et devrait constituer l’objectif de ce mouvement ascensionnel. Il faudrait un repli marqué sous 7300 points pour fragiliser la configuration. Mais avant, certains freins à la baisse pourraient bloquer une consolidation plus profonde.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.