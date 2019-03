Les technos restent dans les radars des investisseurs Envoyer par e-mail :

C’est Mercadolibre (E-commerce sur Amérique du Sud) qui sort leader de ces vingt dernières séances avec 34% de hausse, ce qui porte à 65% sa performance cumulée sur 2019. Ctrip.Com (agence de voyage chinoise) génère 34% de gains sur la même période ainsi que Cadence Design (prestations informatiques) à 18%.



Techniquement, en données journalières, l’extension graphique perdure pour revenir sur les récents plus hauts à 7200 points. Un franchissement de cette résistance court terme ouvrirait la voie à une nouvelle cible proche des 7430 points.

En revanche, un repli pourrait s’opérer en direction de la moyenne mobile des 7090 points sans dégrader la tendance. Il faudrait un retournement brutal sous les 6790 points pour fragiliser la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.