Nervosité sur les technos

L'indice NASDAQ100 a retracé 50% du mouvement baissier initié début octobre, avant de reprendre le chemin de la baisse, sur fond de craintes concernant la croissance économique mondial. L'aversion au risque ressurgit avec le ralentissement économique chinois, les incertitudes en Europe, des bénéfices des sociétés qui plafonnent et la perspective d'une poursuite de la normalisation de la politique monétaire américaine. Les valeurs technologiques semblent particulièrement chahutées ces dernières semaines, à l'image d'Apple qui vient d'aligner 5 séances consécutives de baisse (-11%) ou Amazon (-8.9%).Malgré des performances disparates depuis le premier janvier, les GAFA réalisent néanmoins pour la plupart de très beaux parcours (Amazon +36.7%, Microsoft +22%, Apple +10%) alors qu'Alphabet fait du surplace (-1%) et Facebook recule de près de 19%. Le première marche du podium revient sans conteste à Netflix, qui bondit de 49% depuis le début de l'année.Graphiquement, l'indice NASDAQ100 fait preuve de volatilité et se maintient pour le moment au sein du range 6710/7275 points. La zone des 6710 points devra impérativement engendrer une nouvelle réaction positive sous peine d'assister à de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 6390 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 semaines.

